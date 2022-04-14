GMT (GMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i GMT (GMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GMT (GMT) Information What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Officiel hjemmeside: https://www.stepn.com/ Hvidbog: https://whitepaper.stepn.com/ Køb GMT nu!

GMT (GMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GMT (GMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 134.19M $ 134.19M $ 134.19M Samlet udbud $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Cirkulerende forsyning $ 3.05B $ 3.05B $ 3.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 223.78M $ 223.78M $ 223.78M Alle tiders Høj: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Alle tiders Lav: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Nuværende pris: $ 0.0441032 $ 0.0441032 $ 0.0441032 Få mere at vide om GMT (GMT) pris

GMT (GMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GMT (GMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMT's tokenomics, kan du udforske GMT tokens live-pris!

GMT Prisprediktion Vil du vide, hvor GMT måske er på vej hen? Vores GMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GMT Tokens prisprediktion nu!

