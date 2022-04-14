glamorous (GLAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i glamorous (GLAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

glamorous (GLAM) Information $glam is the ultimate symbol of bold vibes & effortless style. Sunglasses on, drink in paw, always cool no matter the chaos. Live glamorous, live unstoppable. ✨✨✨ Our project takes memes back to the grassroots of what meme tokens should be, fun, witty, non shilly. community engagement being at the forefront This is a meme token in its essence with hopes of ultimately having some form of utility that will be incorporated within the community and wider crypto space. Officiel hjemmeside: https://www.glamcat.lol/

glamorous (GLAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for glamorous (GLAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 104.58K $ 104.58K $ 104.58K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.58K $ 104.58K $ 104.58K Alle tiders Høj: $ 0.00395941 $ 0.00395941 $ 0.00395941 Alle tiders Lav: $ 0.0000288 $ 0.0000288 $ 0.0000288 Nuværende pris: $ 0.00010564 $ 0.00010564 $ 0.00010564 Få mere at vide om glamorous (GLAM) pris

glamorous (GLAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for glamorous (GLAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLAM's tokenomics, kan du udforske GLAM tokens live-pris!

