Gemini (GEMINI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gemini (GEMINI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gemini (GEMINI) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/ Køb GEMINI nu!

Gemini (GEMINI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gemini (GEMINI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.60M Samlet udbud $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60M Alle tiders Høj: $ 0.01696794 Alle tiders Lav: $ 0.00036 Nuværende pris: $ 0.00159504 Få mere at vide om Gemini (GEMINI) pris

Gemini (GEMINI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gemini (GEMINI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEMINI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEMINI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEMINI's tokenomics, kan du udforske GEMINI tokens live-pris!

GEMINI Prisprediktion Vil du vide, hvor GEMINI måske er på vej hen? Vores GEMINI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GEMINI Tokens prisprediktion nu!

