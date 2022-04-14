GearUp (GUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i GearUp (GUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GearUp (GUP) Information GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. Officiel hjemmeside: https://www.gearup.today/ Køb GUP nu!

GearUp (GUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GearUp (GUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.33K $ 10.33K $ 10.33K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.33K $ 10.33K $ 10.33K Alle tiders Høj: $ 0.328423 $ 0.328423 $ 0.328423 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00103315 $ 0.00103315 $ 0.00103315 Få mere at vide om GearUp (GUP) pris

GearUp (GUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GearUp (GUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUP's tokenomics, kan du udforske GUP tokens live-pris!

