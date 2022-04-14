FRUG (FRUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i FRUG (FRUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FRUG (FRUG) Information FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. Officiel hjemmeside: https://frugsolana.xyz/ Køb FRUG nu!

FRUG (FRUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FRUG (FRUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Samlet udbud $ 981.26M $ 981.26M $ 981.26M Cirkulerende forsyning $ 981.26M $ 981.26M $ 981.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.68K $ 10.68K $ 10.68K Alle tiders Høj: $ 0.00139965 $ 0.00139965 $ 0.00139965 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FRUG (FRUG) pris

FRUG (FRUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FRUG (FRUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FRUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FRUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FRUG's tokenomics, kan du udforske FRUG tokens live-pris!

