FROK (FROK) Tokenomics

FROK (FROK) Information The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics. Officiel hjemmeside: https://frok.com/ Køb FROK nu!

FROK (FROK) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FROK (FROK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik.

Markedsværdi: $ 9.53M
Samlet udbud $ 420.69M
Cirkulerende forsyning $ 200.92M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.95M
Alle tiders Høj: $ 0.250266
Alle tiders Lav: $ 0.01712246
Nuværende pris: $ 0.04749765

FROK (FROK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FROK (FROK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROK's tokenomics, kan du udforske FROK tokens live-pris!

FROK Prisprediktion
Vil du vide, hvor FROK måske er på vej hen? Vores FROK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

