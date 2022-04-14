FREGO (FREGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FREGO (FREGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FREGO (FREGO) Information FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Officiel hjemmeside: https://www.frego.ai/ Hvidbog: https://docs.frego.ai/ Køb FREGO nu!

FREGO (FREGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FREGO (FREGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 237.07K $ 237.07K $ 237.07K Samlet udbud $ 904.49M $ 904.49M $ 904.49M Cirkulerende forsyning $ 904.49M $ 904.49M $ 904.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 237.07K $ 237.07K $ 237.07K Alle tiders Høj: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026211 $ 0.00026211 $ 0.00026211 Få mere at vide om FREGO (FREGO) pris

FREGO (FREGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FREGO (FREGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FREGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FREGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FREGO's tokenomics, kan du udforske FREGO tokens live-pris!

