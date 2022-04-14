Forj (BONDLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Forj (BONDLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Forj (BONDLY) Information About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Officiel hjemmeside: https://forj.network/

Forj (BONDLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Forj (BONDLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 883.66K $ 883.66K $ 883.66K Samlet udbud $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Cirkulerende forsyning $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 883.66K $ 883.66K $ 883.66K Alle tiders Høj: $ 0.875432 $ 0.875432 $ 0.875432 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00089837 $ 0.00089837 $ 0.00089837 Få mere at vide om Forj (BONDLY) pris

Forj (BONDLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Forj (BONDLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BONDLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BONDLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BONDLY's tokenomics, kan du udforske BONDLY tokens live-pris!

