Flicker (FKR) Information Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators. Officiel hjemmeside: https://flickerfkr.com/ Køb FKR nu!

Flicker (FKR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flicker (FKR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 742.06K $ 742.06K $ 742.06K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 242.96M $ 242.96M $ 242.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Alle tiders Høj: $ 0.00689786 $ 0.00689786 $ 0.00689786 Alle tiders Lav: $ 0.00194379 $ 0.00194379 $ 0.00194379 Nuværende pris: $ 0.00303164 $ 0.00303164 $ 0.00303164 Få mere at vide om Flicker (FKR) pris

Flicker (FKR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flicker (FKR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FKR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FKR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FKR's tokenomics, kan du udforske FKR tokens live-pris!

FKR Prisprediktion Vil du vide, hvor FKR måske er på vej hen? Vores FKR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FKR Tokens prisprediktion nu!

