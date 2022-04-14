Faptax (FAPTAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Faptax (FAPTAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Faptax (FAPTAX) Information $FAPTAX is a meme token encouraging users to abstain from self-gratification. If you fail, you pay a "faptax" with $FAPTAX tokens, making self-discipline fun and engaging. Officiel hjemmeside: https://faptax.net/ Køb FAPTAX nu!

Faptax (FAPTAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Faptax (FAPTAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.01K $ 50.01K $ 50.01K Samlet udbud $ 288.72M $ 288.72M $ 288.72M Cirkulerende forsyning $ 288.72M $ 288.72M $ 288.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.01K $ 50.01K $ 50.01K Alle tiders Høj: $ 0.0076475 $ 0.0076475 $ 0.0076475 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017321 $ 0.00017321 $ 0.00017321 Få mere at vide om Faptax (FAPTAX) pris

Faptax (FAPTAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Faptax (FAPTAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAPTAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAPTAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAPTAX's tokenomics, kan du udforske FAPTAX tokens live-pris!

FAPTAX Prisprediktion Vil du vide, hvor FAPTAX måske er på vej hen? Vores FAPTAX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

