Everyworld (EVERY) Information Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://www.everyworld.com/ Hvidbog: https://docs.everyworld.com/ Køb EVERY nu!

Everyworld (EVERY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Everyworld (EVERY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 710.38K $ 710.38K $ 710.38K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.52B $ 2.52B $ 2.52B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Alle tiders Høj: $ 0.076885 $ 0.076885 $ 0.076885 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00028107 $ 0.00028107 $ 0.00028107 Få mere at vide om Everyworld (EVERY) pris

Everyworld (EVERY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Everyworld (EVERY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVERY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVERY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVERY's tokenomics, kan du udforske EVERY tokens live-pris!

