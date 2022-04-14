Evan (EVAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Evan (EVAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Evan (EVAN) Information $EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. ‍ $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust. Officiel hjemmeside: https://www.evanthehobo.com/ Køb EVAN nu!

Evan (EVAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Evan (EVAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 509.25K $ 509.25K $ 509.25K Samlet udbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerende forsyning $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 509.25K $ 509.25K $ 509.25K Alle tiders Høj: $ 0.084693 $ 0.084693 $ 0.084693 Alle tiders Lav: $ 0.000374 $ 0.000374 $ 0.000374 Nuværende pris: $ 0.0005094 $ 0.0005094 $ 0.0005094 Få mere at vide om Evan (EVAN) pris

Evan (EVAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Evan (EVAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVAN's tokenomics, kan du udforske EVAN tokens live-pris!

