ETHPad (ETHPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i ETHPad (ETHPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

ETHPad (ETHPAD) Information The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation. Officiel hjemmeside: https://Ethpad.network Køb ETHPAD nu!

ETHPad (ETHPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ETHPad (ETHPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 175.45K $ 175.45K $ 175.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 137.00M $ 137.00M $ 137.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Alle tiders Høj: $ 0.194687 $ 0.194687 $ 0.194687 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00128064 $ 0.00128064 $ 0.00128064 Få mere at vide om ETHPad (ETHPAD) pris

ETHPad (ETHPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ETHPad (ETHPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHPAD's tokenomics, kan du udforske ETHPAD tokens live-pris!

