Etherisc DIP (DIP) Information Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments. Officiel hjemmeside: https://etherisc.com/ Hvidbog: https://etherisc.com/files/etherisc_whitepaper_1.0_en.pdf Køb DIP nu!

Etherisc DIP (DIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Etherisc DIP (DIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 383.45M $ 383.45M $ 383.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.41M $ 8.41M $ 8.41M Alle tiders Høj: $ 0.460205 $ 0.460205 $ 0.460205 Alle tiders Lav: $ 0.00226715 $ 0.00226715 $ 0.00226715 Nuværende pris: $ 0.00840133 $ 0.00840133 $ 0.00840133 Få mere at vide om Etherisc DIP (DIP) pris

Etherisc DIP (DIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Etherisc DIP (DIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIP's tokenomics, kan du udforske DIP tokens live-pris!

