ENKI Protocol (ENKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ENKI Protocol (ENKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ENKI Protocol (ENKI) Information ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node. Officiel hjemmeside: https://enkixyz.com Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1Oy9tiT4b4r4pZJhI_6t6i-6p6Q052M0E/view Køb ENKI nu!

ENKI Protocol (ENKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ENKI Protocol (ENKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 201.55K $ 201.55K $ 201.55K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 150.00K $ 150.00K $ 150.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M Alle tiders Høj: $ 18.38 $ 18.38 $ 18.38 Alle tiders Lav: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Nuværende pris: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Få mere at vide om ENKI Protocol (ENKI) pris

ENKI Protocol (ENKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ENKI Protocol (ENKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ENKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ENKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ENKI's tokenomics, kan du udforske ENKI tokens live-pris!

ENKI Prisprediktion Vil du vide, hvor ENKI måske er på vej hen? Vores ENKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ENKI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!