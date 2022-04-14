Element 280 (ELMNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Element 280 (ELMNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Element 280 (ELMNT) Information Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself). Officiel hjemmeside: https://element280.win/ Hvidbog: https://docs.helios-hlx.win/element280 Køb ELMNT nu!

Element 280 (ELMNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Element 280 (ELMNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 194.18K $ 194.18K $ 194.18K Samlet udbud $ 3.28T $ 3.28T $ 3.28T Cirkulerende forsyning $ 3.28T $ 3.28T $ 3.28T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.18K $ 194.18K $ 194.18K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Element 280 (ELMNT) pris

Element 280 (ELMNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Element 280 (ELMNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELMNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELMNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELMNT's tokenomics, kan du udforske ELMNT tokens live-pris!

ELMNT Prisprediktion Vil du vide, hvor ELMNT måske er på vej hen? Vores ELMNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELMNT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!