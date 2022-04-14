Element 280 (ELMNT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Element 280 (ELMNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Element 280 (ELMNT) Information

Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem.

Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).

Officiel hjemmeside:
https://element280.win/
Hvidbog:
https://docs.helios-hlx.win/element280

Element 280 (ELMNT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Element 280 (ELMNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 194.18K
$ 194.18K
Samlet udbud
$ 3.28T
$ 3.28T
Cirkulerende forsyning
$ 3.28T
$ 3.28T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 194.18K
$ 194.18K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Element 280 (ELMNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Element 280 (ELMNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ELMNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ELMNT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ELMNT's tokenomics, kan du udforske ELMNT tokens live-pris!

ELMNT Prisprediktion

Vil du vide, hvor ELMNT måske er på vej hen? Vores ELMNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.