Ekubo Protocol (EKUBO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ekubo Protocol (EKUBO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Ekubo Protocol (EKUBO) Information Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo Officiel hjemmeside: https://app.ekubo.org/ Hvidbog: https://docs.ekubo.org/integration-guides/till-pattern Køb EKUBO nu!

Ekubo Protocol (EKUBO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ekubo Protocol (EKUBO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.62M Samlet udbud $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.62M Alle tiders Høj: $ 7.64 Alle tiders Lav: $ 0.735467 Nuværende pris: $ 7.06 Få mere at vide om Ekubo Protocol (EKUBO) pris

Ekubo Protocol (EKUBO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ekubo Protocol (EKUBO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EKUBO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EKUBO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EKUBO's tokenomics, kan du udforske EKUBO tokens live-pris!

