Dust Protocol (DUST) Information DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury. Officiel hjemmeside: https://www.dustprotocol.com/ Køb DUST nu!

Dust Protocol (DUST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dust Protocol (DUST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Samlet udbud $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M Cirkulerende forsyning $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Alle tiders Høj: $ 7.58 $ 7.58 $ 7.58 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03182706 $ 0.03182706 $ 0.03182706 Få mere at vide om Dust Protocol (DUST) pris

Dust Protocol (DUST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dust Protocol (DUST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUST's tokenomics, kan du udforske DUST tokens live-pris!

