DoubleUp (UP) Tokenomics Få vigtig indsigt i DoubleUp (UP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DoubleUp (UP) Information DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun. Officiel hjemmeside: https://www.doubleup.fun/ Køb UP nu!

DoubleUp (UP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DoubleUp (UP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 107.08M $ 107.08M $ 107.08M Alle tiders Høj: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Alle tiders Lav: $ 0.241032 $ 0.241032 $ 0.241032 Nuværende pris: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Få mere at vide om DoubleUp (UP) pris

DoubleUp (UP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DoubleUp (UP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UP's tokenomics, kan du udforske UP tokens live-pris!

UP Prisprediktion Vil du vide, hvor UP måske er på vej hen? Vores UP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UP Tokens prisprediktion nu!

