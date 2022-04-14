DOM (DOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOM (DOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOM (DOM) Information The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards. Officiel hjemmeside: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe Hvidbog: https://sites.props.app/u/doms/mints/916e42a4-9047-4148-b5c6-ff27663658fe

DOM (DOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOM (DOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 137.61K $ 137.61K $ 137.61K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 137.61K $ 137.61K $ 137.61K Alle tiders Høj: $ 0.00183158 $ 0.00183158 $ 0.00183158 Alle tiders Lav: $ 0.00006462 $ 0.00006462 $ 0.00006462 Nuværende pris: $ 0.00013761 $ 0.00013761 $ 0.00013761 Få mere at vide om DOM (DOM) pris

DOM (DOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOM (DOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOM's tokenomics, kan du udforske DOM tokens live-pris!

DOM Prisprediktion Vil du vide, hvor DOM måske er på vej hen? Vores DOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOM Tokens prisprediktion nu!

