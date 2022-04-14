Dent (DENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dent (DENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dent (DENT) Information Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX. Officiel hjemmeside: https://www.dentwireless.com/ Hvidbog: https://www.dentcoin.com/whitepaper Køb DENT nu!

Dent (DENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dent (DENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 95.65B $ 95.65B $ 95.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.16M $ 79.16M $ 79.16M Alle tiders Høj: $ 0.1006 $ 0.1006 $ 0.1006 Alle tiders Lav: $ 0.00007065 $ 0.00007065 $ 0.00007065 Nuværende pris: $ 0.00079086 $ 0.00079086 $ 0.00079086 Få mere at vide om Dent (DENT) pris

Dent (DENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dent (DENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DENT's tokenomics, kan du udforske DENT tokens live-pris!

DENT Prisprediktion Vil du vide, hvor DENT måske er på vej hen? Vores DENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DENT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!