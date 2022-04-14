Data Lake (LAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Data Lake (LAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Data Lake (LAKE) Information Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Officiel hjemmeside: https://data-lake.co Hvidbog: https://data-lake.co/whitepaper Køb LAKE nu!

Data Lake (LAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Data Lake (LAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Alle tiders Høj: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00150754 $ 0.00150754 $ 0.00150754 Få mere at vide om Data Lake (LAKE) pris

Data Lake (LAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Data Lake (LAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAKE's tokenomics, kan du udforske LAKE tokens live-pris!

