CryptoUnity (CUT) Tokenomics

CryptoUnity (CUT) Information CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty. Officiel hjemmeside: https://cryptounity.org Hvidbog: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc Køb CUT nu!

CryptoUnity (CUT) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 123.20K
Samlet udbud $ 988.83M
Cirkulerende forsyning $ 313.05M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 389.14K
Alle tiders Høj: $ 0.01388805
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.0003936

CryptoUnity (CUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoUnity (CUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUT's tokenomics, kan du udforske CUT tokens live-pris!

