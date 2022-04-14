CryptoGPT (CRGPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CryptoGPT (CRGPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CryptoGPT (CRGPT) Information CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time. Officiel hjemmeside: https://www.cryptogpt.io/ Hvidbog: https://cryptogpt-io.gitbook.io/whitepaper/ Køb CRGPT nu!

CryptoGPT (CRGPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoGPT (CRGPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 631.23K $ 631.23K $ 631.23K Samlet udbud $ 19.99M $ 19.99M $ 19.99M Cirkulerende forsyning $ 18.28M $ 18.28M $ 18.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 690.17K $ 690.17K $ 690.17K Alle tiders Høj: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Alle tiders Lav: $ 0.01517675 $ 0.01517675 $ 0.01517675 Nuværende pris: $ 0.0346462 $ 0.0346462 $ 0.0346462 Få mere at vide om CryptoGPT (CRGPT) pris

CryptoGPT (CRGPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoGPT (CRGPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRGPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRGPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRGPT's tokenomics, kan du udforske CRGPT tokens live-pris!

CRGPT Prisprediktion Vil du vide, hvor CRGPT måske er på vej hen? Vores CRGPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRGPT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!