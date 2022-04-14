Convo (CONVO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Convo (CONVO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Convo (CONVO) Information Convo is an advanced conversational AI agent designed to moderate online spaces and facilitate engaging discussions. It can actively manage conversations by filtering inappropriate content, answering user queries in real-time, and guiding discussions based on predefined topics. Convo enhances user experience by ensuring a respectful and productive environment, making it ideal for community forums, chat rooms, and social media platforms. By leveraging natural language processing, Convo can understand and respond to user inputs, maintain conversation flow, and provide valuable insights, ultimately improving community interaction and engagement. Officiel hjemmeside: https://convo.wtf/ Køb CONVO nu!

Convo (CONVO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Convo (CONVO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.27K $ 27.27K $ 27.27K Alle tiders Høj: $ 0.00480375 $ 0.00480375 $ 0.00480375 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Convo (CONVO) pris

Convo (CONVO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Convo (CONVO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CONVO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CONVO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CONVO's tokenomics, kan du udforske CONVO tokens live-pris!

CONVO Prisprediktion Vil du vide, hvor CONVO måske er på vej hen? Vores CONVO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CONVO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!