Colend (CLND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Colend (CLND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Colend (CLND) Information Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Officiel hjemmeside: https://www.colend.xyz/ Køb CLND nu!

Colend (CLND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Colend (CLND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 241.72K $ 241.72K $ 241.72K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Alle tiders Høj: $ 0.334305 $ 0.334305 $ 0.334305 Alle tiders Lav: $ 0.050523 $ 0.050523 $ 0.050523 Nuværende pris: $ 0.065846 $ 0.065846 $ 0.065846 Få mere at vide om Colend (CLND) pris

Colend (CLND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Colend (CLND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLND's tokenomics, kan du udforske CLND tokens live-pris!

CLND Prisprediktion Vil du vide, hvor CLND måske er på vej hen? Vores CLND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!