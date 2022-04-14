CoinCreate (CREA) Tokenomics Få vigtig indsigt i CoinCreate (CREA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CoinCreate (CREA) Information CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI Officiel hjemmeside: https://coincreate.io/ Hvidbog: https://docs.coincreate.io/

CoinCreate (CREA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CoinCreate (CREA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Alle tiders Høj: $ 0.054775 $ 0.054775 $ 0.054775 Alle tiders Lav: $ 0.00361937 $ 0.00361937 $ 0.00361937 Nuværende pris: $ 0.01597324 $ 0.01597324 $ 0.01597324 Få mere at vide om CoinCreate (CREA) pris

CoinCreate (CREA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CoinCreate (CREA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CREA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CREA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CREA's tokenomics, kan du udforske CREA tokens live-pris!

CREA Prisprediktion Vil du vide, hvor CREA måske er på vej hen? Vores CREA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CREA Tokens prisprediktion nu!

