cdxUSD presents a unique implementation of features from the industry's leading Collateralized Debt Position (CDP) platforms, aggregated into a new DeFi primitive that addresses assessed fl aws and optimizes for user safety and reduced protocol risk. The stablecoin features structural risk mitigations that reinforce its security and enable it to scale yields organically alongside the system. Cod3x cdxUSD is planned to be available on various EVM chains in the form of an ERC20 Token. Cod3x is able to create and manage Facilitators, whereby each Facilitator is associated with a strategy that can autonomously mint and burn cdxUSD tokens. The design allows for flexibility and upgradability on how cdxUSD is minted, while isolating risk.
Cod3x USD (CDXUSD) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cod3x USD (CDXUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Cod3x USD (CDXUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Cod3x USD (CDXUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CDXUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CDXUSD tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CDXUSD's tokenomics, kan du udforske CDXUSD tokens live-pris!
