Cod3x USD (CDXUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cod3x USD (CDXUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cod3x USD (CDXUSD) Information cdxUSD presents a unique implementation of features from the industry's leading Collateralized Debt Position (CDP) platforms, aggregated into a new DeFi primitive that addresses assessed fl aws and optimizes for user safety and reduced protocol risk. The stablecoin features structural risk mitigations that reinforce its security and enable it to scale yields organically alongside the system. Cod3x cdxUSD is planned to be available on various EVM chains in the form of an ERC20 Token. Cod3x is able to create and manage Facilitators, whereby each Facilitator is associated with a strategy that can autonomously mint and burn cdxUSD tokens. The design allows for flexibility and upgradability on how cdxUSD is minted, while isolating risk. Officiel hjemmeside: https://www.cod3x.org/ Hvidbog: https://bytemasons.notion.site/Cod3x-USD-Whitepaper-11ff74b747f880b4936adec4d2ecbde1 Køb CDXUSD nu!

Cod3x USD (CDXUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cod3x USD (CDXUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.97M $ 9.97M $ 9.97M Alle tiders Høj: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Alle tiders Lav: $ 0.962126 $ 0.962126 $ 0.962126 Nuværende pris: $ 0.996996 $ 0.996996 $ 0.996996 Få mere at vide om Cod3x USD (CDXUSD) pris

Cod3x USD (CDXUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cod3x USD (CDXUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CDXUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CDXUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CDXUSD's tokenomics, kan du udforske CDXUSD tokens live-pris!

CDXUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor CDXUSD måske er på vej hen? Vores CDXUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CDXUSD Tokens prisprediktion nu!

