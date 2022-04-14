Rocket Pool (RPL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Rocket Pool (RPL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Rocket Pool (RPL) Information

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Officiel hjemmeside:
https://www.rocketpool.net/
Hvidbog:
https://docs.rocketpool.net
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Rocket Pool (RPL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rocket Pool (RPL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 164.96M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 21.63M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 65.19
Alle tiders Lav:
$ 0.0911751633458
Nuværende pris:
$ 7.628
Rocket Pool (RPL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Rocket Pool (RPL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RPL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RPL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RPL's tokenomics, kan du udforske RPL tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

