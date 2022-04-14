Rocket Pool (RPL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rocket Pool (RPL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rocket Pool (RPL) Information Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Officiel hjemmeside: https://www.rocketpool.net/ Hvidbog: https://docs.rocketpool.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Køb RPL nu!

Rocket Pool (RPL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rocket Pool (RPL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 164.96M $ 164.96M $ 164.96M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Alle tiders Lav: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Nuværende pris: $ 7.628 $ 7.628 $ 7.628 Få mere at vide om Rocket Pool (RPL) pris

Rocket Pool (RPL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rocket Pool (RPL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RPL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RPL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RPL's tokenomics, kan du udforske RPL tokens live-pris!

Rocket Pool (RPL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RPL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RPL prishistorikken nu!

RPL Prisprediktion Vil du vide, hvor RPL måske er på vej hen? Vores RPL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RPL Tokens prisprediktion nu!

