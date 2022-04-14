Chuck (CHUCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chuck (CHUCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chuck (CHUCK) Information Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Officiel hjemmeside: https://chuckonbase.io Hvidbog: https://chuckonbase.io/whitepaper/ Køb CHUCK nu!

Chuck (CHUCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chuck (CHUCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Samlet udbud $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Cirkulerende forsyning $ 895.93M $ 895.93M $ 895.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0.03322613 $ 0.03322613 $ 0.03322613 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00125595 $ 0.00125595 $ 0.00125595 Få mere at vide om Chuck (CHUCK) pris

Chuck (CHUCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chuck (CHUCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHUCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHUCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHUCK's tokenomics, kan du udforske CHUCK tokens live-pris!

