CATO (CATO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CATO (CATO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CATO (CATO) Information CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ Officiel hjemmeside: https://official.catodex.com/ Køb CATO nu!

CATO (CATO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CATO (CATO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.98K $ 108.98K $ 108.98K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 172.00M $ 172.00M $ 172.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 190.08K $ 190.08K $ 190.08K Alle tiders Høj: $ 0.15899 $ 0.15899 $ 0.15899 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00063359 $ 0.00063359 $ 0.00063359 Få mere at vide om CATO (CATO) pris

CATO (CATO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CATO (CATO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATO's tokenomics, kan du udforske CATO tokens live-pris!

CATO Prisprediktion Vil du vide, hvor CATO måske er på vej hen? Vores CATO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!