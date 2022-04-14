Catex (CATX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catex (CATX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catex (CATX) Information Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies. Officiel hjemmeside: https://www.catex.fi

Catex (CATX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catex (CATX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 172.88K $ 172.88K $ 172.88K Samlet udbud $ 124.50M $ 124.50M $ 124.50M Cirkulerende forsyning $ 12.21M $ 12.21M $ 12.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Alle tiders Høj: $ 0.03473115 $ 0.03473115 $ 0.03473115 Alle tiders Lav: $ 0.01377235 $ 0.01377235 $ 0.01377235 Nuværende pris: $ 0.01419064 $ 0.01419064 $ 0.01419064 Få mere at vide om Catex (CATX) pris

Catex (CATX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catex (CATX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATX's tokenomics, kan du udforske CATX tokens live-pris!

