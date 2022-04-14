buidl (BUIDL) Tokenomics Få vigtig indsigt i buidl (BUIDL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

buidl (BUIDL) Information dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy. Officiel hjemmeside: https://buidl.eco/ Køb BUIDL nu!

buidl (BUIDL) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 1.22M
Samlet udbud $ 999.89M
Cirkulerende forsyning $ 999.89M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M
Alle tiders Høj: $ 0.01813282
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0.00121877

buidl (BUIDL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for buidl (BUIDL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUIDL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUIDL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUIDL's tokenomics, kan du udforske BUIDL tokens live-pris!

BUIDL Prisprediktion

