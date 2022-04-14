Boshi (BOSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Boshi (BOSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Boshi (BOSHI) Information Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value. Officiel hjemmeside: https://www.boshibase.com/ Køb BOSHI nu!

Boshi (BOSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boshi (BOSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.42K $ 102.42K $ 102.42K Samlet udbud $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M Cirkulerende forsyning $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.42K $ 102.42K $ 102.42K Alle tiders Høj: $ 0.00640556 $ 0.00640556 $ 0.00640556 Alle tiders Lav: $ 0.00004752 $ 0.00004752 $ 0.00004752 Nuværende pris: $ 0.00010414 $ 0.00010414 $ 0.00010414 Få mere at vide om Boshi (BOSHI) pris

Boshi (BOSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Boshi (BOSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOSHI's tokenomics, kan du udforske BOSHI tokens live-pris!

BOSHI Prisprediktion Vil du vide, hvor BOSHI måske er på vej hen? Vores BOSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOSHI Tokens prisprediktion nu!

