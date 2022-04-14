Boshi (BOSHI) Tokenomics

Boshi (BOSHI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Boshi (BOSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Boshi (BOSHI) Information

Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

Officiel hjemmeside:
https://www.boshibase.com/

Boshi (BOSHI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Boshi (BOSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 102.42K
$ 102.42K$ 102.42K
Samlet udbud
$ 985.00M
$ 985.00M$ 985.00M
Cirkulerende forsyning
$ 985.00M
$ 985.00M$ 985.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 102.42K
$ 102.42K$ 102.42K
Alle tiders Høj:
$ 0.00640556
$ 0.00640556$ 0.00640556
Alle tiders Lav:
$ 0.00004752
$ 0.00004752$ 0.00004752
Nuværende pris:
$ 0.00010414
$ 0.00010414$ 0.00010414

Boshi (BOSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Boshi (BOSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BOSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BOSHI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BOSHI's tokenomics, kan du udforske BOSHI tokens live-pris!

BOSHI Prisprediktion

Vil du vide, hvor BOSHI måske er på vej hen? Vores BOSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.