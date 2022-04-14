bm (BM) Tokenomics Få vigtig indsigt i bm (BM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bm (BM) Information bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.bmbm.lol/ Køb BM nu!

bm (BM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bm (BM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 194.25K $ 194.25K $ 194.25K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.25K $ 194.25K $ 194.25K Alle tiders Høj: $ 0.01002887 $ 0.01002887 $ 0.01002887 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019424 $ 0.00019424 $ 0.00019424 Få mere at vide om bm (BM) pris

bm (BM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bm (BM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BM's tokenomics, kan du udforske BM tokens live-pris!

