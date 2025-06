Hvad er bm (BM)

bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem.

bm (BM) Ressource Officiel hjemmeside