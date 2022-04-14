BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlockCentral Token (BLOC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlockCentral Token (BLOC) Information What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp. Officiel hjemmeside: https://www.blockcentral.io/ Hvidbog: https://docs.blockcentral.io/blockcentral Køb BLOC nu!

BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlockCentral Token (BLOC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 346.94K $ 346.94K $ 346.94K Samlet udbud $ 64.44M $ 64.44M $ 64.44M Cirkulerende forsyning $ 64.44M $ 64.44M $ 64.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 346.94K $ 346.94K $ 346.94K Alle tiders Høj: $ 0.02182127 $ 0.02182127 $ 0.02182127 Alle tiders Lav: $ 0.00375311 $ 0.00375311 $ 0.00375311 Nuværende pris: $ 0.00538429 $ 0.00538429 $ 0.00538429 Få mere at vide om BlockCentral Token (BLOC) pris

BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlockCentral Token (BLOC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOC's tokenomics, kan du udforske BLOC tokens live-pris!

