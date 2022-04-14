BlackWork (BLWK) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlackWork (BLWK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlackWork (BLWK) Information BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece Officiel hjemmeside: https://blackwork.site/ Hvidbog: https://blackwork.site/whitepapper Køb BLWK nu!

BlackWork (BLWK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlackWork (BLWK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.96K $ 42.96K $ 42.96K Samlet udbud $ 634.90M $ 634.90M $ 634.90M Cirkulerende forsyning $ 634.90M $ 634.90M $ 634.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.96K $ 42.96K $ 42.96K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BlackWork (BLWK) pris

BlackWork (BLWK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlackWork (BLWK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLWK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLWK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLWK's tokenomics, kan du udforske BLWK tokens live-pris!

