BitMEX (BMEX) Tokenomics
BitMEX (BMEX) Information
BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange.
BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns.
BitMEX (BMEX) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitMEX (BMEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BitMEX (BMEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BitMEX (BMEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BMEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BMEX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BMEX's tokenomics, kan du udforske BMEX tokens live-pris!
BMEX Prisprediktion
Vil du vide, hvor BMEX måske er på vej hen? Vores BMEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.