BitMEX (BMEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitMEX (BMEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitMEX (BMEX) Information BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Officiel hjemmeside: https://www.bitmex.com Køb BMEX nu!

BitMEX (BMEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitMEX (BMEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M Samlet udbud $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Cirkulerende forsyning $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 150.12M $ 150.12M $ 150.12M Alle tiders Høj: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Alle tiders Lav: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 Nuværende pris: $ 0.333611 $ 0.333611 $ 0.333611 Få mere at vide om BitMEX (BMEX) pris

BitMEX (BMEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitMEX (BMEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BMEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BMEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BMEX's tokenomics, kan du udforske BMEX tokens live-pris!

BMEX Prisprediktion Vil du vide, hvor BMEX måske er på vej hen? Vores BMEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BMEX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!