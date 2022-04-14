BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i BiohackerDAO (BIOHACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BiohackerDAO (BIOHACK) Information BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Officiel hjemmeside: https://biohackerdao.org/ Hvidbog: https://biohackerdao.org/mission-governance Køb BIOHACK nu!

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BiohackerDAO (BIOHACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 409.83K $ 409.83K $ 409.83K Samlet udbud $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Cirkulerende forsyning $ 588.01K $ 588.01K $ 588.01K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 6.21 $ 6.21 $ 6.21 Alle tiders Lav: $ 0.353064 $ 0.353064 $ 0.353064 Nuværende pris: $ 0.697051 $ 0.697051 $ 0.697051 Få mere at vide om BiohackerDAO (BIOHACK) pris

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BiohackerDAO (BIOHACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIOHACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIOHACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIOHACK's tokenomics, kan du udforske BIOHACK tokens live-pris!

