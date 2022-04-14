Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bio Acceleration (BIO/ACC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bio Acceleration (BIO/ACC) Information The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Officiel hjemmeside: https://bioacc.meme/ Køb BIO/ACC nu!

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bio Acceleration (BIO/ACC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.63K $ 42.63K $ 42.63K Samlet udbud $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M Cirkulerende forsyning $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.63K $ 42.63K $ 42.63K Alle tiders Høj: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bio Acceleration (BIO/ACC) pris

Bio Acceleration (BIO/ACC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bio Acceleration (BIO/ACC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIO/ACC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIO/ACC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIO/ACC's tokenomics, kan du udforske BIO/ACC tokens live-pris!

BIO/ACC Prisprediktion Vil du vide, hvor BIO/ACC måske er på vej hen? Vores BIO/ACC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIO/ACC Tokens prisprediktion nu!

