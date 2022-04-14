Beth ($BETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beth ($BETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beth ($BETH) Information The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://bethonsolana.com/ Hvidbog: https://bethonsolana.com/whitepaper Køb $BETH nu!

Beth ($BETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beth ($BETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.85K $ 25.85K $ 25.85K Samlet udbud $ 989.88M $ 989.88M $ 989.88M Cirkulerende forsyning $ 937.83M $ 937.83M $ 937.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.29K $ 27.29K $ 27.29K Alle tiders Høj: $ 0.01495483 $ 0.01495483 $ 0.01495483 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Beth ($BETH) pris

Beth ($BETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beth ($BETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BETH's tokenomics, kan du udforske $BETH tokens live-pris!

$BETH Prisprediktion Vil du vide, hvor $BETH måske er på vej hen? Vores $BETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $BETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

