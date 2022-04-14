BEENZ (BEENZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i BEENZ (BEENZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BEENZ (BEENZ) Information One of the earliest virtual currencies, now on Solana Officiel hjemmeside: https://beenzonsol.com/

BEENZ (BEENZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BEENZ (BEENZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 317.22K $ 317.22K $ 317.22K Samlet udbud $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Cirkulerende forsyning $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 317.22K $ 317.22K $ 317.22K Alle tiders Høj: $ 0.02917929 $ 0.02917929 $ 0.02917929 Alle tiders Lav: $ 0.00014248 $ 0.00014248 $ 0.00014248 Nuværende pris: $ 0.00031723 $ 0.00031723 $ 0.00031723 Få mere at vide om BEENZ (BEENZ) pris

BEENZ (BEENZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BEENZ (BEENZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEENZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEENZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEENZ's tokenomics, kan du udforske BEENZ tokens live-pris!

BEENZ Prisprediktion Vil du vide, hvor BEENZ måske er på vej hen? Vores BEENZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

