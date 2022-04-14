Autobahn Network (TXL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Autobahn Network (TXL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Autobahn Network (TXL) Information The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Officiel hjemmeside: https://www.autobahn.network/ Køb TXL nu!

Autobahn Network (TXL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Autobahn Network (TXL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.45K $ 14.45K $ 14.45K Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 127.12M $ 127.12M $ 127.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.19K $ 68.19K $ 68.19K Alle tiders Høj: $ 0.812598 $ 0.812598 $ 0.812598 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011364 $ 0.00011364 $ 0.00011364 Få mere at vide om Autobahn Network (TXL) pris

Autobahn Network (TXL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Autobahn Network (TXL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TXL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TXL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TXL's tokenomics, kan du udforske TXL tokens live-pris!

