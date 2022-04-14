AUSD (AUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i AUSD (AUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AUSD (AUSD) Information AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Officiel hjemmeside: https://agora.finance/ Hvidbog: https://developer.agora.finance/ Køb AUSD nu!

AUSD (AUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AUSD (AUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 216.41M $ 216.41M $ 216.41M Samlet udbud $ 216.58M $ 216.58M $ 216.58M Cirkulerende forsyning $ 216.58M $ 216.58M $ 216.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 216.41M $ 216.41M $ 216.41M Alle tiders Høj: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Alle tiders Lav: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Nuværende pris: $ 0.999191 $ 0.999191 $ 0.999191 Få mere at vide om AUSD (AUSD) pris

AUSD (AUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AUSD (AUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AUSD's tokenomics, kan du udforske AUSD tokens live-pris!

AUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor AUSD måske er på vej hen? Vores AUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AUSD Tokens prisprediktion nu!

