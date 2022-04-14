AuraFarming (AURAFARM) Tokenomics Få vigtig indsigt i AuraFarming (AURAFARM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AuraFarming (AURAFARM) Information Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. Officiel hjemmeside: https://aurafarming.io/ Køb AURAFARM nu!

AuraFarming (AURAFARM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AuraFarming (AURAFARM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Cirkulerende forsyning $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 Alle tiders Lav: $ 0.00043676 $ 0.00043676 $ 0.00043676 Nuværende pris: $ 0.00119198 $ 0.00119198 $ 0.00119198 Få mere at vide om AuraFarming (AURAFARM) pris

AuraFarming (AURAFARM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AuraFarming (AURAFARM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AURAFARM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AURAFARM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AURAFARM's tokenomics, kan du udforske AURAFARM tokens live-pris!

AURAFARM Prisprediktion Vil du vide, hvor AURAFARM måske er på vej hen? Vores AURAFARM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AURAFARM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!