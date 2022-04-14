ASYM (ASYM) Tokenomics Få vigtig indsigt i ASYM (ASYM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ASYM (ASYM) Information ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi Officiel hjemmeside: https://www.asym.info/ Hvidbog: https://www.asym.info/whitepaper Køb ASYM nu!

ASYM (ASYM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ASYM (ASYM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Alle tiders Høj: $ 0.01032666 $ 0.01032666 $ 0.01032666 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0010518 $ 0.0010518 $ 0.0010518 Få mere at vide om ASYM (ASYM) pris

ASYM (ASYM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ASYM (ASYM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASYM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASYM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASYM's tokenomics, kan du udforske ASYM tokens live-pris!

