Zebec Network (ZBCN) Information ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Officiel hjemmeside: https://zebec.io/ Hvidbog: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Køb ZBCN nu!

Zebec Network (ZBCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zebec Network (ZBCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 406.14M $ 406.14M $ 406.14M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 88.84B $ 88.84B $ 88.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 457.16M $ 457.16M $ 457.16M Alle tiders Høj: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Alle tiders Lav: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Nuværende pris: $ 0.0045716 $ 0.0045716 $ 0.0045716 Få mere at vide om Zebec Network (ZBCN) pris

Zebec Network (ZBCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zebec Network (ZBCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZBCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZBCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZBCN's tokenomics, kan du udforske ZBCN tokens live-pris!

