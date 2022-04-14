Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pudgy Penguins (PENGU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pudgy Penguins (PENGU) Information Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Officiel hjemmeside: https://www.pudgypenguins.com Block Explorer: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Køb PENGU nu!

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pudgy Penguins (PENGU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.18B $ 2.18B $ 2.18B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Alle tiders Lav: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Nuværende pris: $ 0.034656 $ 0.034656 $ 0.034656 Få mere at vide om Pudgy Penguins (PENGU) pris

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pudgy Penguins (PENGU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PENGU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PENGU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PENGU's tokenomics, kan du udforske PENGU tokens live-pris!

Sådan køber du PENGU Er du interesseret i at tilføje Pudgy Penguins (PENGU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PENGU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PENGU på MEXC nu!

Pudgy Penguins (PENGU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PENGU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PENGU prishistorikken nu!

PENGU Prisprediktion Vil du vide, hvor PENGU måske er på vej hen? Vores PENGU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PENGU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!