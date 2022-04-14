ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics Få vigtig indsigt i ANGL TOKEN (ANGL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ANGL TOKEN (ANGL) Information $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Officiel hjemmeside: https://angltoken.io/ Hvidbog: https://whitepaper.myangl.ai/ Køb ANGL nu!

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANGL TOKEN (ANGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 933.11K $ 933.11K $ 933.11K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Alle tiders Høj: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 Alle tiders Lav: $ 0.00365907 $ 0.00365907 $ 0.00365907 Nuværende pris: $ 0.00466969 $ 0.00466969 $ 0.00466969 Få mere at vide om ANGL TOKEN (ANGL) pris

ANGL TOKEN (ANGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANGL TOKEN (ANGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANGL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANGL's tokenomics, kan du udforske ANGL tokens live-pris!

